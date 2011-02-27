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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:03

  Proofy написав:
  olmyb написав:Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%. Вибрав інший банк.
Этот банк всегда был замороченный. Лично обходил его десятой дорогой.

свої долари через касу - так,але оформляти краще по 2400 , так щоб було , за 1 день оформлення . Конверт виходить дорожче десь на 53 копійок окрім курсу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:18

а завтра-послезавтра банки работают :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:22

  flysoulfly написав:а завтра-послезавтра банки работают :?:

Звичайно. На час воєнного стану банківська система не святкує ніякі свята
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:48

  Alien написав:
  flysoulfly написав:а завтра-послезавтра банки работают :?:

Звичайно. На час воєнного стану банківська система не святкує ніякі свята
Тоочно? а то ж курс вгору, як перед святом :?
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:51

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  flysoulfly написав:а завтра-послезавтра банки работают :?:

Звичайно. На час воєнного стану банківська система не святкує ніякі свята
Тоочно? а то ж курс вгору, як перед святом :?

Зуб даю ;) - це я про те що БСУ працює, а не про курс.

Втім майте на увазі що у ці дні може часто лунати "повітряна тривога" а тому банки можуть не працювати з іншої причини.
Востаннє редагувалось Alien в Вів 22 сер, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:58

  olmyb написав:Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%. Вибрав інший банк.

А жирно не будет?
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:00

  Alien написав:Зуб даю ;) - це я про те що БСУ працює, а не про курс

зуб не беру

Мабуть валютчики щось знають :D
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