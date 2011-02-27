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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 16:03
Proofy написав: olmyb написав:
Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%. Вибрав інший банк.
Этот банк всегда был замороченный. Лично обходил его десятой дорогой.
свої долари через касу - так,але оформляти краще по 2400 , так щоб було , за 1 день оформлення . Конверт виходить дорожче десь на 53 копійок окрім курсу
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:18
а завтра-послезавтра банки работают
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:22
flysoulfly написав:
а завтра-послезавтра банки работают
Звичайно. На час воєнного стану банківська система не святкує ніякі свята
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Alien
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:51
Зуб даю
- це я про те що БСУ працює, а не про курс.
Втім майте на увазі що у ці дні може часто лунати "повітряна тривога" а тому банки можуть не працювати з іншої причини.
Востаннє редагувалось Alien
в Вів 22 сер, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:58
olmyb написав:
Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%
. Вибрав інший банк.
А жирно не будет?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:00
Alien написав:
Зуб даю
- це я про те що БСУ працює, а не про курс
зуб не беру
Мабуть валютчики щось знають
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