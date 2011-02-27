Откуда общепризнанному взяться? Каждый
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:04
Откуда общепризнанному взяться? Каждый
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:10
потому что инкассо мотлоха нету, а банков, ввозящие свежие баксы с номерами подряд можно поштучно посчитать. Я так валютчикам уже сразу говорю, какого года бумажки, чтоб не было лишних вопросов, а то что вам в кассах дают мотлох и 96 это побочные эффекты карусели. С другой стороны вы можете положить на депо баксы любого года в среднем состоянии. Самые убитые купюры у банков, которые не импортируют валюту а вынуждены покупать ее у других банков
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:20
не, то ОТП, хотя хз мож и УкрСиб такой - завтра изучу тарифы шоб предметно говорить, так то багнчик неплох, вдруг как Агриколь будет - как ни зайдешь - выдают без вопросов, будто тут и делают
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:33
Как раз Укрсиб здесь обсуждали, что у него нет КДВ и валютный обнал с карты получается 1.5%:
МИБ ещё с подобной радостью, но там только 0.5% AFAIR.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:43
этот прикол я знаю, думал когда-то положить - снять
но есть же что-то для простых людей, копящих гривны на их Dream ( или как там) и пытающихся сохранить... я про счета, но счета навсяикдку то ли пплатно открывались то ли платно зачислялись - в общем в голове что выход небесплатен, но ув Sens написал такое
viewtopic.php?p=5612334#p5612334
без подробностей
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