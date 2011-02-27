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Сергей Пр написав: Позвонил в свою сеть обменников. И началось. "Разложим ваши доллары на три кучки со своим курсом. Девяностые, двухтысячные, синие. Посчитаем. Может, немного поторгуемся..." Это такое Сомали сейчас только в обменниках стало? В банках же навели порядок?
потому что инкассо мотлоха нету, а банков, ввозящие свежие баксы с номерами подряд можно поштучно посчитать. Я так валютчикам уже сразу говорю, какого года бумажки, чтоб не было лишних вопросов, а то что вам в кассах дают мотлох и 96 это побочные эффекты карусели. С другой стороны вы можете положить на депо баксы любого года в среднем состоянии. Самые убитые купюры у банков, которые не импортируют валюту а вынуждены покупать ее у других банков
cohan написав:не, то ОТП, хотя хз мож и УкрСиб такой - завтра изучу тарифы шоб предметно говорить, так то багнчик неплох
Как раз Укрсиб здесь обсуждали, что у него нет КДВ и валютный обнал с карты получается 1.5%: тарифы 10.1.1.
МИБ ещё с подобной радостью, но там только 0.5% AFAIR.
этот прикол я знаю, думал когда-то положить - снять но есть же что-то для простых людей, копящих гривны на их Dream ( или как там) и пытающихся сохранить... я про счета, но счета навсяикдку то ли пплатно открывались то ли платно зачислялись - в общем в голове что выход небесплатен, но ув Sens написал такое viewtopic.php?p=5612334#p5612334 без подробностей
Danik написав:Не пришел в день окончания все упало на тек. счет, а какой процент за снятия с тек. счета. неизвестно.
Процент-то известен: бесплатно (п. 5). Но есть нюанс: текущие счета в USD и EUR позволено открывать только избранным нерезидентам. Поэтому мне чуйка подсказывает, что пересичным падать будет не на текущий, а на карточный, хоть об этом и не написано.