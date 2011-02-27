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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 911912913914>
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:04

  Сергей Пр написав:Может, есть общепризнанный сайт, где собраны курсы банков?

Откуда общепризнанному взяться? Каждый кропает свой. Даже владельцы этого форума.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:09

Какой город?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:10

  Сергей Пр написав: Позвонил в свою сеть обменников. И началось. "Разложим ваши доллары на три кучки со своим курсом. Девяностые, двухтысячные, синие. Посчитаем. Может, немного поторгуемся..." Это такое Сомали сейчас только в обменниках стало? В банках же навели порядок?

потому что инкассо мотлоха нету, а банков, ввозящие свежие баксы с номерами подряд можно поштучно посчитать. Я так валютчикам уже сразу говорю, какого года бумажки, чтоб не было лишних вопросов, а то что вам в кассах дают мотлох и 96 это побочные эффекты карусели. С другой стороны вы можете положить на депо баксы любого года в среднем состоянии. Самые убитые купюры у банков, которые не импортируют валюту а вынуждены покупать ее у других банков
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:20

  flysoulfly написав:
  cohan написав:я про что-то такое спрашивал в ветке УкрСиба, коллеги заверили что бесплатно

это ж тот кейс, когда надо в день окончания валютного депо налом с кассы получать, а не с баксокарты, да?

не, то ОТП, хотя хз мож и УкрСиб такой - завтра изучу тарифы шоб предметно говорить, так то багнчик неплох, вдруг как Агриколь будет - как ни зайдешь - выдают без вопросов, будто тут и делают :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:33

  cohan написав:не, то ОТП, хотя хз мож и УкрСиб такой - завтра изучу тарифы шоб предметно говорить, так то багнчик неплох

Как раз Укрсиб здесь обсуждали, что у него нет КДВ и валютный обнал с карты получается 1.5%: тарифы 10.1.1.

МИБ ещё с подобной радостью, но там только 0.5% AFAIR.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:43

  moveton написав:
  cohan написав:не, то ОТП, хотя хз мож и УкрСиб такой - завтра изучу тарифы шоб предметно говорить, так то багнчик неплох

Как раз Укрсиб здесь обсуждали, что у него нет КДВ и валютный обнал с карты получается 1.5%: тарифы 10.1.1.

МИБ ещё с подобной радостью, но там только 0.5% AFAIR.


этот прикол я знаю, думал когда-то положить - снять
но есть же что-то для простых людей, копящих гривны на их Dream ( или как там) и пытающихся сохранить... я про счета, но счета навсяикдку то ли пплатно открывались то ли платно зачислялись - в общем в голове что выход небесплатен, но ув Sens написал такое
viewtopic.php?p=5612334#p5612334
без подробностей
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:57

Укрсиб
п.17
Сума вкладу і нараховані відсотки можуть бути:
* перераховані на поточний рахунок клієнта;
* видані готівкою у касі відділення, де клієнт підписував депозитний договір
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... epozit.pdf

Наверное пришел в день окончания - получил в кассе. Не пришел в день окончания все упало на тек. счет, а какой процент за снятия с тек. счета. неизвестно.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:05

  Danik написав:Укрсиб
п.17
Сума вкладу і нараховані відсотки можуть бути:
* перераховані на поточний рахунок клієнта;
* видані готівкою у касі відділення, де клієнт підписував депозитний договір
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... epozit.pdf

Наверное пришел в день окончания - получил в кассе. Не пришел в день окончания все упало на тек. счет, а какой процент за снятия с тек. счета. неизвестно.


полистал, в натуре даже пакет allinclusive просит за снятие, суки
но! обнаружил что таких проблем нет у зарплатников - сраный (не такой уж и сраный, как оказывается) NewCardZKP - снятие бесплатно :roll:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:13

  Danik написав:Не пришел в день окончания все упало на тек. счет, а какой процент за снятия с тек. счета. неизвестно.

Процент-то известен: бесплатно (п. 5). Но есть нюанс: текущие счета в USD и EUR позволено открывать только избранным нерезидентам. Поэтому мне чуйка подсказывает, что пересичным падать будет не на текущий, а на карточный, хоть об этом и не написано.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 00:11

  Alexkievukraine написав:Какой город?
Киев
Сергей Пр
 
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