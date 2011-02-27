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Благодарю, - то, что надо! По крайней мере, банку-лидеру по курсу покупки - можно сдавать купюры 90-х. На середину вторника 22.08. (Киев) - это кредобанк с курсом 38.11. В то время, как, например, сеть ларьков ФК Виктория такие купюры брала по 37.95, при своем указанном курсе (то-есть, для синих) 38.20. А у Виктории довольно неплохие курсы.