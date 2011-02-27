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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 00:32

  moveton написав:
  Сергей Пр написав:Может, есть общепризнанный сайт, где собраны курсы банков?

Откуда общепризнанному взяться? Каждый кропает свой. Даже владельцы этого форума.

Благодарю, - то, что надо! По крайней мере, банку-лидеру по курсу покупки - можно сдавать купюры 90-х. На середину вторника 22.08. (Киев) - это кредобанк с курсом 38.11. В то время, как, например, сеть ларьков ФК Виктория такие купюры брала по 37.95, при своем указанном курсе (то-есть, для синих) 38.20. А у Виктории довольно неплохие курсы.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:09

Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:32

Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:47

Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил :oops:
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:53

  Doubting Thomas написав:Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил :oops:

Із чого б це їм робити?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:54

  s17012017 написав:Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.

800 грн у прибуток банку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:55

  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3

Дуже швидко перевзулись
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:17

  sens написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3

Дуже швидко перевзулись

Самий швидкий виявився Південний, за ним полетів Кредіагріколь
Danik
 
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