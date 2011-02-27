Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 00:32
moveton написав: Сергей Пр написав:
Может, есть общепризнанный сайт, где собраны курсы банков?
Откуда общепризнанному взяться? Каждый
кропает свой
. Даже
владельцы этого форума
.
Благодарю, - то, что надо! По крайней мере, банку-лидеру по курсу покупки - можно сдавать купюры 90-х. На середину вторника 22.08. (Киев) - это кредобанк с курсом 38.11. В то время, как, например, сеть ларьков ФК Виктория такие купюры брала по 37.95, при своем указанном курсе (то-есть, для синих) 38.20. А у Виктории довольно неплохие курсы.
Сергей Пр
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:09
Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.
s17012017
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:32
Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3
DmitryZP
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:47
Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:54
s17012017 написав:
Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.
800 грн у прибуток банку
sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:55
DmitryZP написав:
Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3
Дуже швидко перевзулись
sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:17
sens написав: DmitryZP написав:
Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3
Дуже швидко перевзулись
Самий швидкий виявився Південний, за ним полетів Кредіагріколь
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