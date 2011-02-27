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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 00:32

  moveton написав:
  Сергей Пр написав:Может, есть общепризнанный сайт, где собраны курсы банков?

Откуда общепризнанному взяться? Каждый кропает свой. Даже владельцы этого форума.

Благодарю, - то, что надо! По крайней мере, банку-лидеру по курсу покупки - можно сдавать купюры 90-х. На середину вторника 22.08. (Киев) - это кредобанк с курсом 38.11. В то время, как, например, сеть ларьков ФК Виктория такие купюры брала по 37.95, при своем указанном курсе (то-есть, для синих) 38.20. А у Виктории довольно неплохие курсы.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:09

Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:32

Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:47

Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил :oops:
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:51

Кому цікаво за Сенс банк. На одному форумі пишуть, що Сенс має переставитись на 37,40 ВЖЕ сьогодні після обіду (типу инсайд). Так що, хто не вспів, залишились лічені години.
П.С. За іншою інфою, це станеться за декілька днів
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:53

  Doubting Thomas написав:Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил :oops:

Із чого б це їм робити?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:54

  s17012017 написав:Кому цікаво за Кредо банк. Вчора там відкривав конверт. То сказали, що через три дні курс піднімуть на 30 коп.

800 грн у прибуток банку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:55

  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3

Дуже швидко перевзулись
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:17

  sens написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3

Дуже швидко перевзулись

Самий швидкий виявився Південний, за ним полетів Кредіагріколь
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:05

  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?
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