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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 913914915916>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:14

Чи можна відкрити депо на 2000$ конвертаційних, якщо вже відкривав цього місяця в іншому банку на 1000$ конвертаційних? Там є по ІПН контроль загальний?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:16

V2
10хвилин, але треба встигнути до 13:00
agrobabruisk95
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:16

ignorabimus
Еквівалент 100 тис. грн. на 1 банк, за винятком ТАС/Ізі/Спорт, які йдуть як один банк.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:16

  V2 написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?

До години якщо взагалі немає рахунків, але наскільки я пам'ятаю то вони приймають заявки до 1 години, то ви вже сьогодні не встигнете.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:18

antey718, agrobabruisk95
Дякую!
Щодо встигнути до 13:00, то бачив це в табличці шановного mustbe.
Якийсь кам'яний вік в поляків :(
Востаннє редагувалось V2 в Сер 23 сер, 2023 12:38, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:22

  ignorabimus написав:Чи можна відкрити депо на 2000$ конвертаційних, якщо вже відкривав цього місяця в іншому банку на 1000$ конвертаційних? Там є по ІПН контроль загальний?
в кожному банку,можно в місяць,на 100000 грн,ваш 1 іпн і банка 1 ЄДРПОУ ( Таском ,ізібанк,спортбанк=1 ЄДРПОУ)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:23

[quote="5613138:Danik"][quote="5613132:sens"][quote="5613119:DmitryZP"]Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3[/quote]
Дуже швидко перевзулись[/quote]
Самий швидкий виявився Південний, за ним полетів Кредіагріколь[/quote]
Скільки малює курс півд = ?, Кредіагріколь=?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:25

  V2 написав:antey718
Дякую!
Щодо встигнути до 13:00, то бачив це в табличці шановного mustbe.
Якийсь кам'яний вік в поляків :(

Кредобанк ніколи не вирізнявся технологічністю :) Я свій перший конверт відкривав в них десь півроку назад, і ще тоді питав чи буде онлайн оформлення, менеджер сказала що працюють над цим, але щось не схоже.
Востаннє редагувалось antey718 в Сер 23 сер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:26

  V2 написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?


В мене зайняло 5 хв, карткові рахунки вже були відкриті, гривня була на картці
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(
Alien
 
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