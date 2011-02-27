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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 914915916917>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:11

  Alien написав:Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(

Само обновится через 20 мин.
Аллу - жалко, она была за бест.
Спасибо инсайдерам, открыл сегодня парочку алл
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:20

  Alien написав:Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(

Мамонт не заробив при купівлі 2700 у. о. майже 1080 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:31

Алла скатилась на 15-е место.
Аминь
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пошла жара смотрю, не ожидал, что банки резко начнут менять курс, на наличке 38.5 прием. Пока сидел в отделении люди спрашивают бакс, около 39 готовы брать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:59

  Proofy написав:Пошла жара смотрю, не ожидал, что банки резко начнут менять курс, на наличке 38.5 прием. Пока сидел в отделении люди спрашивают бакс, около 39 готовы брать.


пашел атрыв

в наушниках земфира
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:00

  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь


все относительно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:27

  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь
теперь главное не прое...мониторить :mrgreen: еще пианино, тасю и раду
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:11

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь
теперь главное не прое...мониторить :mrgreen: еще пианино, тасю и раду

Альянс не в счет?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:15

  V2 написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?


Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.
В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.
В 12.15 был у стойки. Оформляет почему-то только один специалист, "у других нет на это прав", но её не было на рабочем месте. Для удобства буду всё-таки называть её тёткой, а вот соседнего сотрудника - другим специалистом. Позвали тётку к стойке. Она пришла и заявила, что сначала нужно снять денежку, а потом она будет оформлять депозит. Ну ок. Знал, что оформляют только до 13.00, но времени был вагон, в отделении пусто, поэтому не стал сопротивляться. Первое разочарование: банкомат Кредо не выдаёт деньги с карт других банков (ни Приват, ни Сэнс не прошли). Тётка уже решила, что сегодня меня не обслужит и занялась своими делами. Другой специалист пришла на помощь и любезно указала направление до ближайшего банкомата Привата, который оказался через дорогу. Даже на улицу со мной вышла. Я поморщился - всё-таки в нашем возрасте уже бережёшь кеды, но поплёлся к банкомату, сказав, чтоб никого не брали в оформление, я сейчас буду.
Вернулся в банк уже с полным кошельком, а у стойки тётки - какой-то другой дед-карусельщик. На мой вопрос, а как же я, тётка пожала плечами и развела руками, "я не могу отказать, стол был свободен". Слово за слово, на часах уже 12.25, и тётка сказала, что сегодня уже не успеет меня обслужить. Она меня буквально отговаривала. Тут я проявил упорство: всё-таки нас, карусельщиков, не так просто отговорить от понравившегося аттракциона. Назревающий конфликт разрулила другой специалист, которая засуетилась, как будто это она отвечает за оформление конвертов. Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки. Мне сказали указать в заявке 2690 дол, если покупаю на все 100000 грн. Почему? Без калькулятора в голове понимал, что сумма должна быть больше 2700, но решил не тратить время на выяснение ещё и этого обстоятельства. К этому времени и так хотелось уже стукнуть тётку чем-нибудь тяжёлым по голове.
Заполнил заявку и в кассу. Кассиру - респект, обслужила профессионально, быстро. Что ни говори, а процесс расставания с деньгами в любом банке проходит намного шустрее, чем всё остальное. Тем не менее за то время, пока кассир пересчитывала деньги тётка пару раз выкрикнула "ну что там у тебя?" в сторону кассира. Дед-карасельщик нетерпеливо перетаптывался сзади, уже покинув стойку тётки и дожидаясь своей очереди на внесение.
Вернулся к тётке, подписал ещё какой-то ворох бумаг и получил от неё дежурную улыбку. Успела.
Ушёл из банка около 12.55 с чувством, как будто отрывал кого-то от работы. Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита.
Поставлю сервису жирную тройку с минусом и то лишь за работу кассира и тёткину улыбку в конце. Не моё.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Сер 23 сер, 2023 16:22, всього редагувалось 2 разів.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:19

Izibank

А в таблиці актуальна інфа по банку? в них наче на валюті вже майже рік як зняття 0,75% + 15 грн. з 05.09.2022
Серхио
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