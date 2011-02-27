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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33

  mustbe написав:
  Alien написав:Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(

Само обновится через 20 мин.
Аллу - жалко, она была за бест.
Спасибо инсайдерам, открыл сегодня парочку алл


Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:..В 12.15 был у стойки...

пообсуждал, повыяснял, поговорил, "поплелся" в банкомат, вернулся, "cлово за слово, на часах уже 12.25".

Отвечу честно что думаю - откровенный п&зд&ж. Вам бы сударь рассказы юмористические ну или фантастические писать. А если бы оставил у "тетки" свою сумку с документами/ключами от авто/ноутбуком - то она бы точно дождалась и всем отвечала сказала что занята с вами. А так прийдет какой подобный вам дед-карусельщик, уйдет снимать, и не вернется...А она будет новым клиентам рассказывать, что ждет уже пару часов когда этот карусельщик с деньгами вернется....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 23 сер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37

  Серхио написав:А в таблиці актуальна інфа по банку? в них наче на валюті вже майже рік як зняття 0,75% + 15 грн. з 05.09.2022

А что в таблице не так? Согласно тарифов, "0,75% + 15 грн" я вижу только за обнал со счёта. А выдача депозита, вроде, так и осталась за 15 грн (если по простой процедуре).
moveton
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