Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33
Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
пообсуждал, повыяснял, поговорил, "поплелся" в банкомат, вернулся, "cлово за слово, на часах уже 12.25".
Отвечу честно что думаю - откровенный п&зд&ж. Вам бы сударь рассказы юмористические ну или фантастические писать. А если бы оставил у "тетки" свою сумку с документами/ключами от авто/ноутбуком - то она бы точно дождалась и всем отвечала сказала что занята с вами. А так прийдет какой подобный вам дед-карусельщик, уйдет снимать, и не вернется...А она будет новым клиентам рассказывать, что ждет уже пару часов когда этот карусельщик с деньгами вернется....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 23 сер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37
А что в таблице не так? Согласно
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