Додано: Сер 23 сер, 2023 17:00

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: V2 написав: DmitryZP написав: Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3 Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3



Які особливості відкриття в Кредо?

Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів? Які особливості відкриття в Кредо?Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?



Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.

В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.

В 12.15 был у стойки. Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.В 12.15 был у стойки.

что-то Вы начинающий карусельщик, опытные с банкоматами, да и с касами в цейтнот не играют - все может бытьвообще НБУ напряг и недавание по чужим картам банки припыныли, надо будет в Прокредите как-то проверить - единственно наглый банк прошлым летом нах посылал и не жужжал, но НБУ видимо разрешил оставить заморочки,кредо в банкоматах сразу пишет - по чужим картам 1000 один раз, для чего пачку райфов и альфа и держим (райф впрочем опаскудился до 10к в месяц по карте или вообще пакету), Рада дававшая 16 к примеру теперь дает только по 4, аккорд по 5 и т.п. но чтобы не давал вообще - в Киеве не виделсам депо увидите когда упадет на счет, если очень надо можно до 15 примерно оформить, но конечно это за особые заслуги и без злоупотребленияа так банк как банк, пока из слостных остался только Правекс но пока он курсом неинтересен, а так да - там же мулька до 11-12, вручную и т.п., впрочем - быстро