RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 915916917918>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33

  mustbe написав:
  Alien написав:Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(

Само обновится через 20 мин.
Аллу - жалко, она была за бест.
Спасибо инсайдерам, открыл сегодня парочку алл


Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 24.03.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:..В 12.15 был у стойки...

пообсуждал, повыяснял, поговорил, "поплелся" в банкомат, вернулся, "cлово за слово, на часах уже 12.25".

Отвечу честно что думаю - откровенный п&зд&ж. Вам бы сударь рассказы юмористические ну или фантастические писать. А если бы оставил у "тетки" свою сумку с документами/ключами от авто/ноутбуком - то она бы точно дождалась и всем отвечала сказала что занята с вами. А так прийдет какой подобный вам дед-карусельщик, уйдет снимать, и не вернется...А она будет новым клиентам рассказывать, что ждет уже пару часов когда этот карусельщик с деньгами вернется....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 23 сер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 607
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37

  Серхио написав:А в таблиці актуальна інфа по банку? в них наче на валюті вже майже рік як зняття 0,75% + 15 грн. з 05.09.2022

А что в таблице не так? Согласно тарифов, "0,75% + 15 грн" я вижу только за обнал со счёта. А выдача депозита, вроде, так и осталась за 15 грн (если по простой процедуре).
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:00

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  V2 написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?


Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.
В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.
В 12.15 был у стойки.


что-то Вы начинающий карусельщик, опытные с банкоматами, да и с касами в цейтнот не играют - все может быть

вообще НБУ напряг и недавание по чужим картам банки припыныли, надо будет в Прокредите как-то проверить - единственно наглый банк прошлым летом нах посылал и не жужжал, но НБУ видимо разрешил оставить заморочки,
кредо в банкоматах сразу пишет - по чужим картам 1000 один раз, для чего пачку райфов и альфа и держим (райф впрочем опаскудился до 10к в месяц по карте или вообще пакету), Рада дававшая 16 к примеру теперь дает только по 4, аккорд по 5 и т.п. но чтобы не давал вообще - в Киеве не видел

сам депо увидите когда упадет на счет, если очень надо можно до 15 примерно оформить, но конечно это за особые заслуги и без злоупотребления

а так банк как банк, пока из слостных остался только Правекс но пока он курсом неинтересен, а так да - там же мулька до 11-12, вручную и т.п., впрочем - быстро
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5967
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:44

  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь


во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет.
да и лимит например на тас, спорт и изи один.
у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
mephala
 
Повідомлень: 8568
З нами з: 07.04.14
Подякував: 299 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки.


Це яке місто? Я дав паспорт, у базі знайшли мої дані, роздрукували, я на 4х папірцях поставив підписи і ще на 2х заявках на купівлю валюти ще по одному підпису - ну і десь довелося таки ПІБ написати

номери рахунків це якась жесть :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:57

Дел
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 23 сер, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:01

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день.

:shock: Я правильно понимаю, что согласно такому чтению таблицы, из МИБ можно забирать через 1000 дней?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:02

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день. То якась помилка в таблиці чи є лайфхаки? Хто знає будьласка, можна в особисті.

Де ви таке бачите у таблиці про 2 дні чи один день? Таблиці вже більше року і ніхто до вас нічого подібного не бачив. Вся таблиця присвячена конвертаційними депозитам які за умовами НБУ не можуть бути коротшими за 3 місяця.
Alien
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:03

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день. То якась помилка в таблиці чи є лайфхаки? Хто знає будьласка, можна в особисті.

То мінімальна сума, а не дні )
antey718
 
Повідомлень: 827
З нами з: 03.08.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 915916917918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 315, 316, 317
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3163 327923
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2023 19:06
Investor_K
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58907
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26937
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.