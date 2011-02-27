Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33
Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
пообсуждал, повыяснял, поговорил, "поплелся" в банкомат, вернулся, "cлово за слово, на часах уже 12.25".
Отвечу честно что думаю - откровенный п&зд&ж. Вам бы сударь рассказы юмористические ну или фантастические писать. А если бы оставил у "тетки" свою сумку с документами/ключами от авто/ноутбуком - то она бы точно дождалась и всем отвечала сказала что занята с вами. А так прийдет какой подобный вам дед-карусельщик, уйдет снимать, и не вернется...А она будет новым клиентам рассказывать, что ждет уже пару часов когда этот карусельщик с деньгами вернется....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 23 сер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37
А что в таблице не так? Согласно
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:00
что-то Вы начинающий карусельщик, опытные с банкоматами, да и с касами в цейтнот не играют - все может быть
вообще НБУ напряг и недавание по чужим картам банки припыныли, надо будет в Прокредите как-то проверить - единственно наглый банк прошлым летом нах посылал и не жужжал, но НБУ видимо разрешил оставить заморочки,
кредо в банкоматах сразу пишет - по чужим картам 1000 один раз, для чего пачку райфов и альфа и держим (райф впрочем опаскудился до 10к в месяц по карте или вообще пакету), Рада дававшая 16 к примеру теперь дает только по 4, аккорд по 5 и т.п. но чтобы не давал вообще - в Киеве не видел
сам депо увидите когда упадет на счет, если очень надо можно до 15 примерно оформить, но конечно это за особые заслуги и без злоупотребления
а так банк как банк, пока из слостных остался только Правекс но пока он курсом неинтересен, а так да - там же мулька до 11-12, вручную и т.п., впрочем - быстро
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:44
во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет.
да и лимит например на тас, спорт и изи один.
у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Це яке місто? Я дав паспорт, у базі знайшли мої дані, роздрукували, я на 4х папірцях поставив підписи і ще на 2х заявках на купівлю валюти ще по одному підпису - ну і десь довелося таки ПІБ написати
номери рахунків це якась жесть
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:57
Дел
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 23 сер, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:01
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:02
Де ви таке бачите у таблиці про 2 дні чи один день? Таблиці вже більше року і ніхто до вас нічого подібного не бачив. Вся таблиця присвячена конвертаційними депозитам які за умовами НБУ не можуть бути коротшими за 3 місяця.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:03
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