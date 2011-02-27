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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 915916917918>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33

  mustbe написав:
  Alien написав:Mustbe - відкоригуйте будь ласочка - Сенс банк - підняв курс конверту - тепер депо залучається на 40 коп. дорожче по 37,4 :(

Само обновится через 20 мин.
Аллу - жалко, она была за бест.
Спасибо инсайдерам, открыл сегодня парочку алл


Даааа, по уровню обслуживания, скорости, удобству Сэнс сильно отличается от остальных. Во всяком случае, в том отделении, где я кеды стаптываю.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:..В 12.15 был у стойки...

пообсуждал, повыяснял, поговорил, "поплелся" в банкомат, вернулся, "cлово за слово, на часах уже 12.25".

Отвечу честно что думаю - откровенный п&зд&ж. Вам бы сударь рассказы юмористические ну или фантастические писать. А если бы оставил у "тетки" свою сумку с документами/ключами от авто/ноутбуком - то она бы точно дождалась и всем отвечала сказала что занята с вами. А так прийдет какой подобный вам дед-карусельщик, уйдет снимать, и не вернется...А она будет новым клиентам рассказывать, что ждет уже пару часов когда этот карусельщик с деньгами вернется....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Сер 23 сер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37

  Серхио написав:А в таблиці актуальна інфа по банку? в них наче на валюті вже майже рік як зняття 0,75% + 15 грн. з 05.09.2022

А что в таблице не так? Согласно тарифов, "0,75% + 15 грн" я вижу только за обнал со счёта. А выдача депозита, вроде, так и осталась за 15 грн (если по простой процедуре).
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:00

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  V2 написав:
  DmitryZP написав:Щойно з Кредобанку, сказали сьогодні останній день по 36.98, далі буде 37.3


Які особливості відкриття в Кредо?
Скільки часу займе, якщо клієнт банку, але без активних продуктів?


Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40, частично по своей неосмотрительности, частично из-за процедур самого банка. При этом я уже был клиентом банка, т.е. заранее открыл счета, оформил карту и зарегился в аппке.
В основном вся гривна была при себе, но не хватало пару десятков тысяч, которые намеревался снять с карты другого банка прямо в отделении Кредо, пока будут оформлять депозит.
В 12.15 был у стойки.


что-то Вы начинающий карусельщик, опытные с банкоматами, да и с касами в цейтнот не играют - все может быть

вообще НБУ напряг и недавание по чужим картам банки припыныли, надо будет в Прокредите как-то проверить - единственно наглый банк прошлым летом нах посылал и не жужжал, но НБУ видимо разрешил оставить заморочки,
кредо в банкоматах сразу пишет - по чужим картам 1000 один раз, для чего пачку райфов и альфа и держим (райф впрочем опаскудился до 10к в месяц по карте или вообще пакету), Рада дававшая 16 к примеру теперь дает только по 4, аккорд по 5 и т.п. но чтобы не давал вообще - в Киеве не видел

сам депо увидите когда упадет на счет, если очень надо можно до 15 примерно оформить, но конечно это за особые заслуги и без злоупотребления

а так банк как банк, пока из слостных остался только Правекс но пока он курсом неинтересен, а так да - там же мулька до 11-12, вручную и т.п., впрочем - быстро
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:44

  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь


во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет.
да и лимит например на тас, спорт и изи один.
у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки.


Це яке місто? Я дав паспорт, у базі знайшли мої дані, роздрукували, я на 4х папірцях поставив підписи і ще на 2х заявках на купівлю валюти ще по одному підпису - ну і десь довелося таки ПІБ написати

номери рахунків це якась жесть :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:57

Дел
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:01

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день.

:shock: Я правильно понимаю, что согласно такому чтению таблицы, из МИБ можно забирать через 1000 дней?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:02

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день. То якась помилка в таблиці чи є лайфхаки? Хто знає будьласка, можна в особисті.

Де ви таке бачите у таблиці про 2 дні чи один день? Таблиці вже більше року і ніхто до вас нічого подібного не бачив. Вся таблиця присвячена конвертаційними депозитам які за умовами НБУ не можуть бути коротшими за 3 місяця.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:03

  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день. То якась помилка в таблиці чи є лайфхаки? Хто знає будьласка, можна в особисті.

То мінімальна сума, а не дні )
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