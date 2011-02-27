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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:05
moveton написав: vladus17 написав:
Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день.
Я правильно понимаю, что согласно такому чтению таблицы, из МИБ можно забирать через 1000 дней?
Кто сказал, что это дни ?
Через 1000 лет ! )
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mustbe
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:59
Добрий вечір!
Хто може роз'яснити різницю в ТАС (онлайн) та ТАС (офлайн) та сам порядок оформлення депозиту, та наскільки буде різниця по часу оформлення. Клієнтом банку не являюсь.
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liontiger
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:11
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита..
значит где-то до 16:25 - 16:55
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:19
mephala написав: mustbe написав:
Алла скатилась на 15-е место.
Аминь
во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет.
да и лимит например на тас, спорт и изи один.
у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
там "аминь" не про саму алку, а про ситуацию с ней - налицо будущая
"упущенная выгода" с будущим открыванием конвертов в алке по уже подорожавшему прайсу.
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:29
cohan написав:
из слостных
та же мулька до 11-12,
вручную
итп
Полтава-банк
типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам, сам я там некопенгаген, бо настолько не "жаворонок"
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:05
flysoulfly написав:
Полтава-банк
типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам, сам я там некопенгаген, бо настолько не "жаворонок"
)
Полтава - это самая большая опа во всей банковской системе.
Оформляли контрагента 4 часа. Да, Карл, четыре часа, я ничего не путаю. Потом надо приехать и получить валютную карту. На получение и активацию нужно ещё полчаса. Потом звонят каждую неделю и просят, чтобы скачали ИБ и активировали его. По окончании депо плачутся, что валюты нет, надо собирать и т.д. В итоге валюту выдали, но мотлохом.
В общем, господа, я даже не знаю зачем полтавськи галушки находятся в таблице.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:23
flysoulfly написав:
налицо будущая "упущенная выгода" с будущим открыванием конвертов в алке по уже подорожавшему прайсу.
Если курс приема при этом тоже подорожает, то почему выгода упущенная?
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