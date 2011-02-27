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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:05

  moveton написав:
  vladus17 написав:Згідно таблиці у Приватбанку можна придбати по 37.45грн за долл та забрати чрз 2 дні. У Райфайзені через 1 день.

:shock: Я правильно понимаю, что согласно такому чтению таблицы, из МИБ можно забирать через 1000 дней?

Кто сказал, что это дни ?
Через 1000 лет ! )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:59

Добрий вечір!
Хто може роз'яснити різницю в ТАС (онлайн) та ТАС (офлайн) та сам порядок оформлення депозиту, та наскільки буде різниця по часу оформлення. Клієнтом банку не являюсь.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:11

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Дед-карусельщик остался сидеть, видимо дожидаясь зачисления депозита..
:mrgreen: значит где-то до 16:25 - 16:55
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:19

  mephala написав:
  mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место.
Аминь
во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет.
да и лимит например на тас, спорт и изи один.
у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
:? там "аминь" не про саму алку, а про ситуацию с ней - налицо будущая "упущенная выгода" с будущим открыванием конвертов в алке по уже подорожавшему прайсу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:29

  cohan написав:из слостных

та же мулька до 11-12,
вручную
итп

Полтава-банк :!: типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам, сам я там некопенгаген, бо настолько не "жаворонок" :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:05

  flysoulfly написав:Полтава-банк :!: типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам, сам я там некопенгаген, бо настолько не "жаворонок" :mrgreen: )

Полтава - это самая большая опа во всей банковской системе.
Оформляли контрагента 4 часа. Да, Карл, четыре часа, я ничего не путаю. Потом надо приехать и получить валютную карту. На получение и активацию нужно ещё полчаса. Потом звонят каждую неделю и просят, чтобы скачали ИБ и активировали его. По окончании депо плачутся, что валюты нет, надо собирать и т.д. В итоге валюту выдали, но мотлохом.
В общем, господа, я даже не знаю зачем полтавськи галушки находятся в таблице.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:налицо будущая "упущенная выгода" с будущим открыванием конвертов в алке по уже подорожавшему прайсу.


Если курс приема при этом тоже подорожает, то почему выгода упущенная?
flex123
 
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