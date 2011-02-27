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mustbe написав:Алла скатилась на 15-е место. Аминь
во многих областных центрах многих банков что перед алкой просто нет. да и лимит например на тас, спорт и изи один. у меня например алка на 6 месте если откинуть банки которых нету в городе и записать одной строкой клоны таса. так что не такой уж и аминь.
там "аминь" не про саму алку, а про ситуацию с ней - налицо будущая "упущенная выгода" с будущим открыванием конвертов в алке по уже подорожавшему прайсу.
flysoulfly написав:Полтава-банк типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам, сам я там некопенгаген, бо настолько не "жаворонок" )
Полтава - это самая большая опа во всей банковской системе. Оформляли контрагента 4 часа. Да, Карл, четыре часа, я ничего не путаю. Потом надо приехать и получить валютную карту. На получение и активацию нужно ещё полчаса. Потом звонят каждую неделю и просят, чтобы скачали ИБ и активировали его. По окончании депо плачутся, что валюты нет, надо собирать и т.д. В итоге валюту выдали, но мотлохом. В общем, господа, я даже не знаю зачем полтавськи галушки находятся в таблице.
liontiger написав:Добрий вечір! Хто може роз'яснити різницю в ТАС (онлайн) та ТАС (офлайн) та сам порядок оформлення депозиту, та наскільки буде різниця по часу оформлення. Клієнтом банку не являюсь.
Таблиця по конверт депо: https://mustbe.pp.ua/tables/club100k Рiзниця онлайн/офлайн, у т.ч. комiс - тут. На сьогоднi кiнцевий курс ТАС: онлайн - 37.05; офлайн - 37.19 Поповнити картку, щоб було без комiс - тут. Приблизний порядок оформлення депозиту онлайн - тут. Оформлення онлайн буде швидшим.