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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 09:13
deneg net написав: flysoulfly написав:
Полтава-банк
типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам)
Полтава - это самая большая опа во всей банковской системе.
Оформляли контрагента 4 часа. Да, Карл, четыре часа, я ничего не путаю. Потом надо приехать и получить валютную карту. На получение и активацию нужно ещё полчаса. Потом звонят каждую неделю и просят, чтобы скачали ИБ и активировали его.
В общем, господа, я даже не знаю зачем полтавськи галушки находятся в таблице.
есть у меня мечта по курсу евроконверта их "подловить" . Когда-то у них случался самый лучший курс (но и я тогда не успевал, итп). На всякий случай стал там клиентом пока, "дремлющим"
(оформлялся около часа)
По окончании депо плачутся, что валюты нет, надо собирать и т.д. В итоге валюту выдали, но мотлохом.
-это ж про бакс, а мне бакс ТАМ не нужен
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flysoulfly
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:29
Doubting Thomas написав:
Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил
Вам повезло с персменом!
А вот моему - всьо пох
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flysoulfly
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:46
В Кредобанку з сьогоднішнього дня курс по конвертаційному 37,28 . Комісія такаж як і була.
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lara_08
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:53
lara_08 написав:
В Кредобанку з сьогоднішнього дня курс по конвертаційному 37,28 . Комісія такаж як і була.
Вчера еще сами сотрудники не знали, клиент их убеждал.
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Proofy
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:55
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
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Proofy
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:03
Proofy написав:
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 24 сер, 2023 10:33
mustbe
Укрсиб в додатку світить курс обміну 37.45
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AlexTk
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:05
Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.
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rationalism2
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:10
Укрсіб конвертаційний зняти без комісії неможливо згідно підтримки - тому 37.45+1.5%.
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rationalism2
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:12
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
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Proofy
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