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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 917918919920>
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:13

  deneg net написав:
  flysoulfly написав:Полтава-банк :!: типа ТОЛЬКО ДО 10 ! (инфа по слухам)

Полтава - это самая большая опа во всей банковской системе.
Оформляли контрагента 4 часа. Да, Карл, четыре часа, я ничего не путаю. Потом надо приехать и получить валютную карту. На получение и активацию нужно ещё полчаса. Потом звонят каждую неделю и просят, чтобы скачали ИБ и активировали его.

В общем, господа, я даже не знаю зачем полтавськи галушки находятся в таблице.
есть у меня мечта по курсу евроконверта их "подловить" . Когда-то у них случался самый лучший курс (но и я тогда не успевал, итп). На всякий случай стал там клиентом пока, "дремлющим" :) (оформлялся около часа)

По окончании депо плачутся, что валюты нет, надо собирать и т.д. В итоге валюту выдали, но мотлохом.
-это ж про бакс, а мне бакс ТАМ не нужен
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:29

  Doubting Thomas написав:Сенс сегодня с 13:00 тоже поднимает: с 37.00 до 37.40. Персмен предупредил

Вам повезло с персменом!
А вот моему - всьо пох :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:46

В Кредобанку з сьогоднішнього дня курс по конвертаційному 37,28 . Комісія такаж як і була.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:53

  lara_08 написав:В Кредобанку з сьогоднішнього дня курс по конвертаційному 37,28 . Комісія такаж як і була.
Вчера еще сами сотрудники не знали, клиент их убеждал.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:03

  Proofy написав:Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:33

mustbe
Укрсиб в додатку світить курс обміну 37.45
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укрсіб конвертаційний зняти без комісії неможливо згідно підтримки - тому 37.45+1.5%.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???

Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
Proofy
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