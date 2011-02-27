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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 917918919920
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:18

  DmitryZP написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки.


Це яке місто? Я дав паспорт, у базі знайшли мої дані, роздрукували, я на 4х папірцях поставив підписи і ще на 2х заявках на купівлю валюти ще по одному підпису - ну і десь довелося таки ПІБ написати

номери рахунків це якась жесть :)


Я так понимаю, что заявка от руки с вписыванием валютных и гривневых номеров - это ноухау от самой тётки, которое было предложено другому специалисту, у "которого не было прав на оформление конвертов в системе". Вряд ли вернусь оформлять ещё раз, но если всё-таки решу повторно потестить отделение, то обязательно отпишусь, как всё пройдёт.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:20

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???

Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
У Тазика есть 2 курса
1. Онлайн - 37.20, через который практич. 90% открывают карусель
2. Офлайн - 37.3406, которым пользуются у кого кеды - Nike
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:22

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???

Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406

офлайн? - да
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:32

  rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.

Сомневаюсь что это так.
Нужно подтверждение

Укрсіб конвертаційний зняти без комісії неможливо згідно підтримки - тому 37.45+1.5%.

Прописал для сиба комис за снятие 1.5%
mustbe
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