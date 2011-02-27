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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:18
DmitryZP написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Выдала мне какую-то бумажку - заявку на приобретение валюты, в которую я от руки вписал своё ФИО, адрес регистрации, телефон, номер своего валютного счёта, господи, что за каменный век?! номер своего гривневого счёта, причём в двух местах, аж глаза повылазили (кто хоть раз сверял цифры после UA в своём карточном счёте на телефоне меня поймёт). Зачем это, все мои данные есть у банка? "Так надо, нужно своей рукой," - успокаивает меня другой специалист, время от времени бегая и переспрашивая всё у тётки.
Це яке місто? Я дав паспорт, у базі знайшли мої дані, роздрукували, я на 4х папірцях поставив підписи і ще на 2х заявках на купівлю валюти ще по одному підпису - ну і десь довелося таки ПІБ написати
номери рахунків це якась жесть
Я так понимаю, что заявка от руки с вписыванием валютных и гривневых номеров - это ноухау от самой тётки, которое было предложено другому специалисту, у "которого не было прав на оформление конвертов в системе". Вряд ли вернусь оформлять ещё раз, но если всё-таки решу повторно потестить отделение, то обязательно отпишусь, как всё пройдёт.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:20
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
У Тазика есть 2 курса
1. Онлайн - 37.20, через который практич. 90% открывают карусель
2. Офлайн - 37.3406, которым пользуются у кого кеды - Nike
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:22
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
офлайн? - да
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:32
rationalism2 написав:
Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.
Сомневаюсь что это так.
Нужно подтверждение
Укрсіб конвертаційний зняти без комісії неможливо згідно підтримки - тому 37.45+1.5%.
Прописал для сиба комис за снятие 1.5%
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:48
Добавлен шаблон исключений для города Полтава.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:57
mustbe написав:
Укрсіб конвертаційний зняти без комісії неможливо згідно підтримки - тому 37.45+1.5%.
Прописал для сиба комис за снятие 1.5%
"он уходит от нас! мы его теряем!" -
фсьо.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 12:42
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Сегодня тестил Кредо впервые. Потратил минут 40,
Видно залежить від відділення. Конвертдепо в Кредо перший, але відкориті були рахунки Правильної картки. Вчора зашла в 12-42, у відділенні пусто, ніякого заповнення вручну, менеджер все швидко та чітко робила, інша працівниця бігала до принтера та приносила папери, закінчила о 12-55, в процессі я в касі ще зняла дрібні залишки долара та євро, що на рахунку валялись. В цілому відпрацювали на відмінно.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 12:52
Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Смотрю в таблицу ТАС поменял тоже, Изя еще держится на 37.2
Так Тазик онлайн 37,2 как и раньше был. Куда вы смотрите???
Здесь есть таблица к теме где уже исправили Тазик, Курс реален 37.3406
У Тазика есть 2 курса
1. Онлайн - 37.20, через который практич. 90% открывают карусель
2. Офлайн - 37.3406, которым пользуются у кого кеды - Converse[/quote]
Виправив назву кед
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