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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:19

  rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.

37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
moveton
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