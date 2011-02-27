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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:19

  rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.

37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:12

  moveton написав:
  rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.

37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?

https://ibb.co/mT2qz6K
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:21

Полікомбанк дивний банк. Умови конвертдепо можна дізнатися тільки у відділенні. На Київ тільки одне єдине відділення. Чому не можна їх розмістити на сайті - загадка.

Питання до таблички, Полікомбанк: яким чином може бути комісія 0,5 % (500 грн) при мінімальній комісії в 900 грн? Для чого взагалі комісія в 0,5%, якщо її застосувати не можливо в принципі? Чи помилка в мін. комісії в 900 грн?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:16

moveton
Курс 37.45 - остаточний. Ніяких додаткових комісій немає, принаймі, за умови оформлення у відділенні
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45

  lara_08 написав:В Кредобанку з сьогоднішнього дня курс по конвертаційному 37,28 . Комісія такаж як і була.


Я приперся сегодня в Кредо и облом, только узнал про повышение курса когда пришел. Но рядом есть другие банки, так что раскидал гривну. Сдавал в Киеве 38,40
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:10

  Economist написав:Питання до таблички, Полікомбанк: яким чином може бути комісія 0,5 % (500 грн) при мінімальній комісії в 900 грн? Для чого взагалі комісія в 0,5%, якщо її застосувати не можливо в принципі? Чи помилка в мін. комісії в 900 грн?

Такие условия мне озвучили в начале этого года.
Чем руководствовались их маркетологи - понятия не имею
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:18

Что делать с Глобусом - не знаю. Показания свидетелей противоречивы.
Меня то шарик давно выгнал, не могу проверить.
Может таки его тоже разбить на онлайн и офлайн ?
Нужны реальные кейсы онлайн и офлайн открытия с точными цифрами
mustbe
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