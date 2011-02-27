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rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.
37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
rationalism2 написав:Глобус через додаток 37.45 + 2.41% комісія - це курс купівлі долара під депозит.
37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
Полікомбанк дивний банк. Умови конвертдепо можна дізнатися тільки у відділенні. На Київ тільки одне єдине відділення. Чому не можна їх розмістити на сайті - загадка.
Питання до таблички, Полікомбанк: яким чином може бути комісія 0,5 % (500 грн) при мінімальній комісії в 900 грн? Для чого взагалі комісія в 0,5%, якщо її застосувати не можливо в принципі? Чи помилка в мін. комісії в 900 грн?
Economist написав:Питання до таблички, Полікомбанк: яким чином може бути комісія 0,5 % (500 грн) при мінімальній комісії в 900 грн? Для чого взагалі комісія в 0,5%, якщо її застосувати не можливо в принципі? Чи помилка в мін. комісії в 900 грн?
Такие условия мне озвучили в начале этого года. Чем руководствовались их маркетологи - понятия не имею
Что делать с Глобусом - не знаю. Показания свидетелей противоречивы. Меня то шарик давно выгнал, не могу проверить. Может таки его тоже разбить на онлайн и офлайн ? Нужны реальные кейсы онлайн и офлайн открытия с точными цифрами