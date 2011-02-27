37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:19
37.45 в приложении вижу. Комис не вижу. Даже их калькулятор перед открытием депо умножает сумму только на курс (кстати, при этом видно, что курс 37.4500, а не 37.4514, как в таблице, но то такое). Комис тихо списывают при открытии?
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:12
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:21
Полікомбанк дивний банк. Умови конвертдепо можна дізнатися тільки у відділенні. На Київ тільки одне єдине відділення. Чому не можна їх розмістити на сайті - загадка.
Питання до таблички, Полікомбанк: яким чином може бути комісія 0,5 % (500 грн) при мінімальній комісії в 900 грн? Для чого взагалі комісія в 0,5%, якщо її застосувати не можливо в принципі? Чи помилка в мін. комісії в 900 грн?
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:16
moveton
Курс 37.45 - остаточний. Ніяких додаткових комісій немає, принаймі, за умови оформлення у відділенні
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45
Додано: Чет 24 сер, 2023 19:10
Такие условия мне озвучили в начале этого года.
Чем руководствовались их маркетологи - понятия не имею
Додано: Чет 24 сер, 2023 19:18
Что делать с Глобусом - не знаю. Показания свидетелей противоречивы.
Меня то шарик давно выгнал, не могу проверить.
Может таки его тоже разбить на онлайн и офлайн ?
Нужны реальные кейсы онлайн и офлайн открытия с точными цифрами
Додано: Чет 24 сер, 2023 19:23
Додано: Чет 24 сер, 2023 23:33
Хочу поділитись досвідом відкриття депозитів в ТАС (онлайн) через ТАС2U, в саме:
1. Якщо ви не клієнт банку то при відкритті рахунків онлайн можете чекати схвалення на відкриття рахунку два дня, а можливо і більше.
Проблеми можуть бути при підписанні Дією та не ідентифікація по фотографії.
Тому, якщо потрібно сьогодні на сьогодні краще відкрити карту у відділенні, а потім решта дій здійснювати онлайн.
2. При підписанні документів в додатку TAS2U через Дію пам'ятайте, що для того щоб покласти гроші в касі з собою бажано мати закордонний паспорт, бо дія підтягує в додаток TAS2U саме його. Можна шукати інші шляхи поповнення через касу, але це будуть ваші танці з касиром.
Сам порядок оформлення депозитів в додатку не складний.
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