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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:31
ТАС, Изя, Спорт - 37.40
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mustbe
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43
mustbe написав:
ТАС, Изя, Спорт - 37.40
Печаль. Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд
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Economist
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:02
Economist написав:
Среди нормальных банков
...і банк Львів
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Успіх
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:14
mustbe написав:
ТАС, Изя, Спорт - 37.40
за что он так с нами?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:16
Economist написав:
Среди нормальных
банков с лучшим курсом остался только Аккорд
а шо за зрада з Радой ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:19
Коминбанк курс 37,30 + 0,5%
ушел в ПУМБ
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sergey_sryvkin
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