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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 920921922923>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:31

ТАС, Изя, Спорт - 37.40
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:ТАС, Изя, Спорт - 37.40


Печаль. Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд :(
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Среди нормальных банков
...і банк Львів
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:14

  mustbe написав:ТАС, Изя, Спорт - 37.40

:cry:
за что он так с нами?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:16

  Economist написав:Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд
а шо за зрада з Радой ?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:19

Коминбанк курс 37,30 + 0,5%

ушел в ПУМБ :)
sergey_sryvkin
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rationalism2
Так, у відділені
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:40

  Economist написав:
  mustbe написав:ТАС, Изя, Спорт - 37.40


Печаль. Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд :(

В акорді і прийом був 38,1, для мого райцентру це максимум, тобто все робиться швидко в одному місці. Правда дохідність якраз відповідає заурядним грн депозитам, але є підстраховка від курсових коливань.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:43

  flysoulfly написав:
  Economist написав:Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд
а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48

  Proofy написав:
  flysoulfly написав:а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?

Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.
moveton
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