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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48
Добавлен шаблон исключений для города Каменское
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mustbe
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:02
Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
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Danik
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15
Danik написав:
Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
судя по таблице - 37.4, не интересно
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Proofy
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:17
mustbe, а офлаин тас не поменялся или устаревшая информация? Или может кто в курсе?
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lisgray_mail
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20
moveton написав: Proofy написав: flysoulfly написав:
а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?
Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году
. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.
Надо внимательно смотреть условия, они комиссы выставляют. Условия меняют, надо следить за этим. И потом есть шансы уйти его.
И, пользуясь приложением, были нестыковки с тем, что говорили консультанты в отделении и с тем, что имел, потерял на этом деньги. Какие-то проблемы у них с тем, чтобы увидеть счета. Этот вопрос для одного клиента так и не решили, типа в тех отдел для разбирательств.
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Proofy
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:27
lisgray_mail написав:mustbe
, а офлаин тас не поменялся или устаревшая информация? Или может кто в курсе?
Насколько знаю он раньше немного поменялся и выходит выгоднее - 37.34
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Proofy
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:09
Альянс на днях може підняти комісію.
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wolt450
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22
wolt450 написав:
Альянс на днях може підняти комісію.
комісію чи "премію" ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:50
flysoulfly написав: wolt450 написав:
Альянс на днях може підняти комісію.
комісію чи "премію" ?
Премія до кінця місяця, а можуть і забрати
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wolt450
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