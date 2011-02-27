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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48

Добавлен шаблон исключений для города Каменское
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15

  Danik написав:Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
судя по таблице - 37.4, не интересно
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:17

mustbe, а офлаин тас не поменялся или устаревшая информация? Или может кто в курсе?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20

  moveton написав:
  Proofy написав:
  flysoulfly написав:а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?

Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.
Надо внимательно смотреть условия, они комиссы выставляют. Условия меняют, надо следить за этим. И потом есть шансы уйти его.
И, пользуясь приложением, были нестыковки с тем, что говорили консультанты в отделении и с тем, что имел, потерял на этом деньги. Какие-то проблемы у них с тем, чтобы увидеть счета. Этот вопрос для одного клиента так и не решили, типа в тех отдел для разбирательств.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:27

  lisgray_mail написав:mustbe, а офлаин тас не поменялся или устаревшая информация? Или может кто в курсе?

Насколько знаю он раньше немного поменялся и выходит выгоднее - 37.34
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс на днях може підняти комісію.
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22

  wolt450 написав:Альянс на днях може підняти комісію.
комісію чи "премію" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:50

  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:Альянс на днях може підняти комісію.
комісію чи "премію" ?

Премія до кінця місяця, а можуть і забрати
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:45

  Danik написав:Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает

У додатку?
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