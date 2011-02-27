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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:05
як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
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Raymond
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:09
Raymond написав:
як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
по графі "онлайн"
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alter
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:22
alter написав: Raymond написав:
як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
по графі "онлайн"
Дякую, а то осліп
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Raymond
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:24
sens написав: Danik написав:
Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
У додатку?
Так
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Danik
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:41
Danik написав: sens написав: Danik написав:
Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает
У додатку?
Так
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки
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sens
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:58
Proofy написав:
Надо внимательно смотреть условия, они комиссы выставляют. Условия меняют, надо следить за этим. И потом есть шансы уйти его.
Это всё любого банка касается. Один из лидеров в этом плане Сенс. Только почему-то, как он позавчера курс поднял, так плач, что всё было замечательно и лучше, чем у всех.
Proofy написав:
И, пользуясь приложением, были нестыковки с тем, что говорили консультанты в отделении и с тем, что имел, потерял на этом деньги. Какие-то проблемы у них с тем, чтобы увидеть счета. Этот вопрос для одного клиента так и не решили, типа в тех отдел для разбирательств.
Как-то расплывчато. В общем, я сегодня рискнул и открыл в Раде первую котлету. Из специфики в основном объяснение куре в отделении, что поскольку я Радакард открываю вместе с депозитом, то 75 грн платить не надо. Пока полёт нормальный: вся котлета зашла на карточку и с неё на депозит, оформленный в приложении (там, хоть и сидишь в отделении, всё равно оформлять в приложении. Причём WiFi нет, поэтому не знаю, как бы это происходило, если бы у меня не было мобильного инета). Обещали, что доллары выдаются без заказа и качество более-менее, хотя и вряд ли синими будут все.
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moveton
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1
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:03
[/quote]
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки[/quote]
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
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Danik
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:05
Danik написав:
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
коли там було тільки офлайн
- "відкривали" конверти лише до 11:00
!
Може й онлайн така ж муйня?
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flysoulfly
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