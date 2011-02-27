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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:05

як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:09

  Raymond написав:як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
по графі "онлайн"
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:22

  alter написав:
  Raymond написав:як зрозуміти з таблиці mustbe де є онлайн конвертаційний?
по графі "онлайн"



Дякую, а то осліп :P
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:24

  sens написав:
  Danik написав:Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает

У додатку?

Так
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:41

  Danik написав:
  sens написав:
  Danik написав:Восток - появилась возможность открыть онлайн. Курс не вижу, требует карту. Прошлые не подтягивает

У додатку?

Так

Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:58

  Proofy написав:Надо внимательно смотреть условия, они комиссы выставляют. Условия меняют, надо следить за этим. И потом есть шансы уйти его.

Это всё любого банка касается. Один из лидеров в этом плане Сенс. Только почему-то, как он позавчера курс поднял, так плач, что всё было замечательно и лучше, чем у всех.

  Proofy написав:И, пользуясь приложением, были нестыковки с тем, что говорили консультанты в отделении и с тем, что имел, потерял на этом деньги. Какие-то проблемы у них с тем, чтобы увидеть счета. Этот вопрос для одного клиента так и не решили, типа в тех отдел для разбирательств.

Как-то расплывчато. В общем, я сегодня рискнул и открыл в Раде первую котлету. Из специфики в основном объяснение куре в отделении, что поскольку я Радакард открываю вместе с депозитом, то 75 грн платить не надо. Пока полёт нормальный: вся котлета зашла на карточку и с неё на депозит, оформленный в приложении (там, хоть и сидишь в отделении, всё равно оформлять в приложении. Причём WiFi нет, поэтому не знаю, как бы это происходило, если бы у меня не было мобильного инета). Обещали, что доллары выдаются без заказа и качество более-менее, хотя и вряд ли синими будут все.
moveton
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1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:03

[/quote]
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки[/quote]
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:05

  Danik написав:
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки

Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
коли там було тільки офлайн - "відкривали" конверти лише до 11:00 !
Може й онлайн така ж муйня?
flysoulfly
 
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