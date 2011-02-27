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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:49

  Proofy написав:
  flysoulfly написав:
  Economist написав:Среди нормальных банков с лучшим курсом остался только Аккорд
а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?


Сегодня открывал в Раде курс 37,037
Вообщем на 100 тыс грн дает 2700 долларов
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:13

У Львів банку ставка річних на 3 місяці складає 1,5%, а не 1,25%. Інфа станом на сьогодні. При бажанні можна відкорегувати
s17012017
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:41

  flysoulfly написав:и в итоге, как этот карточный без 75грн тариф именуется в договоре?

Именно в договоре - мутно. Там обтекаемая фраза: "прошу вiдкрити поточний рахунок ... за наступним Тарифним планом Програма "Депозит UAH" та оформити на моє iм'я для здiйснення операцiй за цим рахунком платiжну картку вiдповiдно до Тарифiв Банку". Судя по её названию в приложении, вот эта: https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnaya-karta/ Ну она таки и по тарифам бесплатного выпуска. Другая кура мне обещала, что выдадут RADAcard, но с этим обманули. Так я и не понял, как эту RADAcard получить. Ну да ладно, депозитная даёт бесплатный хотя входящий СЭП с 2620 в пределах 100к в месяц и бесплатный обнал. А больше для конвертов и не надо.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Який досвід роботи з Радабанком? Подивився, рейтинг стійкості наче непоганий.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:05

  moveton написав:
  flysoulfly написав:и в итоге, как этот карточный без 75грн тариф именуется в договоре?

Именно в договоре - мутно. Там обтекаемая фраза: "прошу вiдкрити поточний рахунок ... за наступним Тарифним планом Програма "Депозит UAH" та оформити на моє iм'я для здiйснення операцiй за цим рахунком платiжну картку вiдповiдно до Тарифiв Банку". Судя по её названию в приложении, вот эта: https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnaya-karta/ Ну она таки и по тарифам бесплатного выпуска. Другая кура мне обещала, что выдадут RADAcard, но с этим обманули. Так я и не понял, как эту RADAcard получить. Ну да ладно, депозитная даёт бесплатный хотя входящий СЭП с 2620 в пределах 100к в месяц и бесплатный обнал. А больше для конвертов и не надо.

Насколько я понял - вам открыли тупую Депозитку.
У которой есть комис за безнал-пополнения.
И которая скоро превратится в тыкву (Реформ).
Мутная эта Рада. Скорей бы уж она подняла курс и свалила из топ-10
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:13

  mustbe написав:У которой есть комис за безнал-пополнения.
И которая скоро превратится в тыкву (Реформ).

Ну как есть комис. Есть, но не для любого СЭП. Может в тыкву и превратится. Но надеюсь, что даже тыкву налом можно будет пополнять на шару, а мне всё равно котлету из обменника нужно куда-то завозить. Могу и в кассу Рады.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:15

  moveton написав:Ну как есть комис. Есть, но не для любого СЭП. Может в тыкву и превратится. Но надеюсь, что даже тыкву налом можно будет пополнять на шару, а мне всё равно котлету из обменника нужно куда-то завозить. Могу и в кассу Рады.

По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание.
Такой хоккей нам не нужен
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:22

  Danik написав:

Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки[/quote]
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.[/quote]
Може в понеділок перепитаю у робочий час до 11-00
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:28

  mustbe написав:По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание.
Такой хоккей нам не нужен

Я по слову Reform нашёл только такую тыкву: https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 072019.pdf Вроде, терпимый хокей. За пополнение СЭПом с 2620 комиса нет совсем, т.е. в этом плане даже лучше депозитки может быть. Пополнение наличкой всё ещё шаровое. Абонплаты нет. Есть "1.6. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн" и неактивность считается за 30 дней и довольно строго, но это всё же не абонплата. Хотя бы потому, что если остатка на карте не будет, то ничего и не спишут. А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:32

  moveton написав:А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.

Да. Но только если этот депо - в грн. Конверты не катят.
Почитайте тему Рады, обсуждали там пару дней назад.
Да и вообще предлагаю переехать туда
mustbe
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