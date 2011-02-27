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flysoulfly написав:и в итоге, как этот карточный без 75грн тариф именуется в договоре?
Именно в договоре - мутно. Там обтекаемая фраза: "прошу вiдкрити поточний рахунок ... за наступним Тарифним планом Програма "Депозит UAH" та оформити на моє iм'я для здiйснення операцiй за цим рахунком платiжну картку вiдповiдно до Тарифiв Банку". Судя по её названию в приложении, вот эта: https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnaya-karta/ Ну она таки и по тарифам бесплатного выпуска. Другая кура мне обещала, что выдадут RADAcard, но с этим обманули. Так я и не понял, как эту RADAcard получить. Ну да ладно, депозитная даёт бесплатный хотя входящий СЭП с 2620 в пределах 100к в месяц и бесплатный обнал. А больше для конвертов и не надо.
flysoulfly написав:и в итоге, как этот карточный без 75грн тариф именуется в договоре?
Именно в договоре - мутно. Там обтекаемая фраза: "прошу вiдкрити поточний рахунок ... за наступним Тарифним планом Програма "Депозит UAH" та оформити на моє iм'я для здiйснення операцiй за цим рахунком платiжну картку вiдповiдно до Тарифiв Банку". Судя по её названию в приложении, вот эта: https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnaya-karta/ Ну она таки и по тарифам бесплатного выпуска. Другая кура мне обещала, что выдадут RADAcard, но с этим обманули. Так я и не понял, как эту RADAcard получить. Ну да ладно, депозитная даёт бесплатный хотя входящий СЭП с 2620 в пределах 100к в месяц и бесплатный обнал. А больше для конвертов и не надо.
Насколько я понял - вам открыли тупую Депозитку. У которой есть комис за безнал-пополнения. И которая скоро превратится в тыкву (Реформ). Мутная эта Рада. Скорей бы уж она подняла курс и свалила из топ-10
mustbe написав:У которой есть комис за безнал-пополнения. И которая скоро превратится в тыкву (Реформ).
Ну как есть комис. Есть, но не для любого СЭП. Может в тыкву и превратится. Но надеюсь, что даже тыкву налом можно будет пополнять на шару, а мне всё равно котлету из обменника нужно куда-то завозить. Могу и в кассу Рады.
moveton написав:Ну как есть комис. Есть, но не для любого СЭП. Может в тыкву и превратится. Но надеюсь, что даже тыкву налом можно будет пополнять на шару, а мне всё равно котлету из обменника нужно куда-то завозить. Могу и в кассу Рады.
По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание. Такой хоккей нам не нужен
Вам вдалося відкрити? У мене є картка в доларах і поточний у гривні. Запрошує до бота в месенджер на відкриття віртуальної картки[/quote] Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.[/quote] Може в понеділок перепитаю у робочий час до 11-00
mustbe написав:По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание. Такой хоккей нам не нужен
Я по слову Reform нашёл только такую тыкву: https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 072019.pdf Вроде, терпимый хокей. За пополнение СЭПом с 2620 комиса нет совсем, т.е. в этом плане даже лучше депозитки может быть. Пополнение наличкой всё ещё шаровое. Абонплаты нет. Есть "1.6. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн" и неактивность считается за 30 дней и довольно строго, но это всё же не абонплата. Хотя бы потому, что если остатка на карте не будет, то ничего и не спишут. А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.