Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:28

mustbe написав: По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание.

Такой хоккей нам не нужен По тыкве будет ежемесячный комис за обслуживание.Такой хоккей нам не нужен

Я по слову Reform нашёл только такую тыкву:Вроде, терпимый хокей. За пополнение СЭПом с 2620 комиса нет совсем, т.е. в этом плане даже лучше депозитки может быть. Пополнение наличкой всё ещё шаровое. Абонплаты нет. Есть "1.6. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку - 50 грн" и неактивность считается за 30 дней и довольно строго, но это всё же не абонплата. Хотя бы потому, что если остатка на карте не будет, то ничего и не спишут. А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.