Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:40
moveton написав:
,Так я и не понял, как эту RADAcard получить.,
заплатить 75 грн
J
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:47
mustbe написав: moveton написав:
А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.
Да. Но только если этот депо - в грн. Конверты не катят.
Почитайте тему Рады, обсуждали там пару дней назад.
Да и вообще предлагаю переехать туда
Мне клялись, что именно для конверта считается активностью и по гривневой карте тоже, как это ни странно. Посмотрим. На крайняк спишут у меня целых 10 копеек.
moveton
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:50
J написав: moveton написав:
,Так я и не понял, как эту RADAcard получить.,
заплатить 75 грн
Странно. На
её странице
написано "Безкоштовне відкриття та обслуговування карткового рахунку" и в
PDF по тарифам
то же самое. Все врут...
moveton
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:16
moveton написав:
Все врут...
не врут, а каждый месяц меняют тарифы и их названия
они Рада карту переименовали в вильну карту
а Виртуальную карту переименовали в Рада карту
J
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