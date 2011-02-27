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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:40

  moveton написав:,Так я и не понял, как эту RADAcard получить.,

заплатить 75 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:47

  mustbe написав:
  moveton написав:А ещё мне сегодня куры клялись, что если с карты открыт действующий депо, то это уже считается постоянной активностью, пока он не закончится.

Да. Но только если этот депо - в грн. Конверты не катят.
Почитайте тему Рады, обсуждали там пару дней назад.
Да и вообще предлагаю переехать туда

Мне клялись, что именно для конверта считается активностью и по гривневой карте тоже, как это ни странно. Посмотрим. На крайняк спишут у меня целых 10 копеек.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:50

  J написав:
  moveton написав:,Так я и не понял, как эту RADAcard получить.,

заплатить 75 грн

Странно. На её странице написано "Безкоштовне відкриття та обслуговування карткового рахунку" и в PDF по тарифам то же самое. Все врут...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:01

1.5. Щомісячна комісія за обслуговування Для рахунків в гривні: 100 грн Комісія стягується згідно
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:16

  moveton написав: Все врут...

не врут, а каждый месяц меняют тарифы и их названия
они Рада карту переименовали в вильну карту
а Виртуальную карту переименовали в Рада карту
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:45

Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным.
Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:14

  moveton написав:
  J написав:
  moveton написав:,Так я и не понял, как эту RADAcard получить.,

заплатить 75 грн

Странно. На её странице написано "Безкоштовне відкриття та обслуговування карткового рахунку" и в PDF по тарифам то же самое. Все врут...


открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312

по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:31

  cohan написав:открывать надо вильну
viewtopic.php?p=5612312#p5612312

по остальным открыть депозиты на минималках на год, по 10 горн евро долларов
и забыть за комисы и сроки

Это куры говорят, что нужно обязательно заплатить 75 грн и этим открыть вильну. Может им и надо. Мне Радакард куда больше по условиям нравится даже не учитывая её бесплатность. Но её хрен откроешь. Поэтому бесплатная депозитная из реально доступного для конвертов и вообще депо IMHO самое то - и входящий СЭП с 2620 бесплатный и обнал бесплатный. Может и обманули и нужно с неё ещё и гривневый депо на 10 грн открыть, чтобы активной считалась. Но период неактивности на ней всё таки полгода, поэтому проверять будет затруднительно.
moveton
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