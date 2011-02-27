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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:44
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным.
Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
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shatenerbi
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