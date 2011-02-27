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Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным. Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным. Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
значит тогда нужно готовится рассчитывать доходность исходя из приема бакса в банках
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"
25. Банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред'явлення клієнтом
Кассирше нужно говорить не положить на карту а провести сторно, они ее очень не любят делать