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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:44

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным.
Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.

Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 03:38

  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным.
Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.

Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.


значит тогда нужно готовится рассчитывать доходность исходя из приема бакса в банках
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 07:02

  shatenerbi написав:сказали засвеченые,отказались брать

потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 10:20

  kuzmich написав:
  shatenerbi написав:сказали засвеченые,отказались брать

потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)


на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:51

в выходные

напомните, какие банки открывают депо в выходной онлайн и оформление на этот день, а не на понедельник.
Спасибо!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:07

  mephala написав:
  kuzmich написав:
  shatenerbi написав:сказали засвеченые,отказались брать

потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)


на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"

Постанова НБУ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19#Text

25. Банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред'явлення клієнтом


Кассирше нужно говорить не положить на карту а провести сторно, они ее очень не любят делать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:15

kuzmich перечитайте уважніше вашу цитату. Вона стосується лише валютообмінних операцій. Зняття коштів з рахунку (включаючи депозитні) до таких не відносяться. Тому касирка на вашу вимогу про сторно вам просто розсміється в очі і пошле вслід за русським корабльом ;). І відповідно до інструкції буде права.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:04

  Alien написав:kuzmich перечитайте уважніше вашу цитату. Вона стосується лише валютообмінних операцій. Зняття коштів з рахунку (включаючи депозитні) до таких не відносяться. Тому касирка на вашу вимогу про сторно вам просто розсміється в очі і пошле вслід за русським корабльом ;). І відповідно до інструкції буде права.

Ну "проверяйте деньги не отходя от кассы" - это всегда было святое, поэтому, если кассирша такое вытворяет, я бы тут же нажаловался её руководству. Если лень жаловаться, то, если говорить конкретно про ТАС, можно пополнить ощадник. Это без комиссии. Другой вопрос, что про какой-то банк видел плач, что выдали и на следующую операцию принимать уже не хотели потому, что купюры плохие. Но и там со скандалом, но кончилось хорошо.
moveton
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