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Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным. Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
Игорь Алексеевич написав:Аккорд, Альянс, Рада, ТАС - полёт всегда был нормальным. Мотору даже я предвидел смерть ещё в январе. Но, как видим работает и мало про него вспоминают в интернете.
Ребята все ок,но забирал в востоке,в кассе -белое гавно,заказать ,как пишет И.Г нельзя ,плачет нач отд. бо в кассе есть $.заказать она не может,возил их на опт,сказали засвеченые,отказались брать.Пошел на новый круг в др. банке,так,что теперь не 3 а 6 месяцев.
значит тогда нужно готовится рассчитывать доходность исходя из приема бакса в банках
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"
потому что все что вам сует в руки кассирша нужно просвечивать при выдаче на лампе кассира либо своим уф фонарем 365нм, я так несколько раз попадал, после этого зарекся, лучше 5 мин потерять у кассы чем искать кому впарить светящиеся в уф бумажки (и терминал привата их не всегда берет)
на этот случай таська придумала финт ушами, прямая речь - "менять ничего не буду. деньги я выдала и проводку провела. если хотите могу назад принять. положить на карту комиссия 1%"
25. Банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред'явлення клієнтом
Кассирше нужно говорить не положить на карту а провести сторно, они ее очень не любят делать
kuzmich перечитайте уважніше вашу цитату. Вона стосується лише валютообмінних операцій. Зняття коштів з рахунку (включаючи депозитні) до таких не відносяться. Тому касирка на вашу вимогу про сторно вам просто розсміється в очі і пошле вслід за русським корабльом . І відповідно до інструкції буде права.
Alien написав:kuzmich перечитайте уважніше вашу цитату. Вона стосується лише валютообмінних операцій. Зняття коштів з рахунку (включаючи депозитні) до таких не відносяться. Тому касирка на вашу вимогу про сторно вам просто розсміється в очі і пошле вслід за русським корабльом . І відповідно до інструкції буде права.
Ну "проверяйте деньги не отходя от кассы" - это всегда было святое, поэтому, если кассирша такое вытворяет, я бы тут же нажаловался её руководству. Если лень жаловаться, то, если говорить конкретно про ТАС, можно пополнить ощадник. Это без комиссии. Другой вопрос, что про какой-то банк видел плач, что выдали и на следующую операцию принимать уже не хотели потому, что купюры плохие. Но и там со скандалом, но кончилось хорошо.
25. Банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред'явлення клієнтом
Кассирше нужно говорить не положить на карту а провести сторно, они ее очень не любят делать
ви мене не вірно зрозуміли. мова йшла не про валюто-обмін а про видачу баксів з рахунку. тому ваш аргумент на касира не справить враження.
moveton написав:я бы тут же нажаловался её руководству.
после последних новшеств НБУ это не имеет смысла. руководство в курсе существующих проблем. оно просто скажет что согласно последних веяний все что прошло через машинку является годным. разве что вы своим скандалом будете распугивать других клиентов и от вас захотят поскорее сдыхаться. но законных рычагов давления нету.