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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 15:16
mephala написав:
оно просто скажет что согласно последних веяний все что прошло через машинку является годным.
Оно является годным поэтому сама по себе попытка выдать такую купюру не преступление, но, вроде, у клиента права не брать купюру, которая ему не нравится, никто не отбирал. Просто при этом должна выдача должна не произойти. Вот за самоуправство в проведении операции, пока клиент ещё не подтвердил, что с купюрами и суммой согласен, руководство должно кассиру настучать. Или пусть сторнирует, если хочет лишней работы и ожидания клиента (что тоже повод для жалобы).
Не буду возражать, что это может быть не чётко прописано в законах, но по жизни до сих пор везде работало так ещё со времён СССР.
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moveton
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:45
moveton написав:
у клиента права не брать купюру, которая ему не нравится, никто не отбирал.
если есть такое право - то оно должно быть прописано. вы знаете где это прописано?
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mephala
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:50
mephala написав:
если есть такое право - то оно должно быть прописано. вы знаете где это прописано?
Должно, наверное. Не знаю и искать лень. Можно у НБУ спросить
Но без этого права теряется смысл "проверять деньги не отходя от кассы".
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:54
Alien так что если выдадут бумажки, которыми в туалете пользовались или краской залиты, но их не выплюнула машинка, значит они ок, и клиент неукоснительно должен их забрать? Сторно касается и операции выдачи, а не только валютообмена
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