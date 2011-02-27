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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 15:16
mephala написав:
оно просто скажет что согласно последних веяний все что прошло через машинку является годным.
Оно является годным поэтому сама по себе попытка выдать такую купюру не преступление, но, вроде, у клиента права не брать купюру, которая ему не нравится, никто не отбирал. Просто при этом должна выдача должна не произойти. Вот за самоуправство в проведении операции, пока клиент ещё не подтвердил, что с купюрами и суммой согласен, руководство должно кассиру настучать. Или пусть сторнирует, если хочет лишней работы и ожидания клиента (что тоже повод для жалобы).
Не буду возражать, что это может быть не чётко прописано в законах, но по жизни до сих пор везде работало так ещё со времён СССР.
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moveton
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:45
moveton написав:
у клиента права не брать купюру, которая ему не нравится, никто не отбирал.
если есть такое право - то оно должно быть прописано. вы знаете где это прописано?
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mephala
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:50
mephala написав:
если есть такое право - то оно должно быть прописано. вы знаете где это прописано?
Должно, наверное. Не знаю и искать лень. Можно у НБУ спросить
Но без этого права теряется смысл "проверять деньги не отходя от кассы".
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moveton
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:54
Alien так что если выдадут бумажки, которыми в туалете пользовались или краской залиты, но их не выплюнула машинка, значит они ок, и клиент неукоснительно должен их забрать? Сторно касается и операции выдачи, а не только валютообмена
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kuzmich
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Додано: Суб 26 сер, 2023 16:18
kuzmich написав:Alien
так что если выдадут бумажки, которыми в туалете пользовались или краской залиты, но их не выплюнула машинка, значит они ок, и клиент неукоснительно должен их забрать? Сторно касается и операции выдачи, а не только валютообмена
У касира нема права здійснювати операцію сторно по видатковим операціям з рахунку. Він може провести прибуткову згідно діючих тарифів але не сторно. Я наразі лише констатую факти про ось це. І про те що ви не розуміючи елементарних речей роботи банківського касира написали минулого разу відверту маячню - те що прийнятно до валютообмінних операцій не діє для видаткових. А вступати в дискусію щодо кольору, року ступеню зношеності банкнот іноземної валюти - не хочу. Як себе вести в ситуаціях отримання валюти з рахунку для убезпечення себе від отримання мотлоху - розумію, але виносити це на публічний розголос наміру не маю. Також маю план дій на випадок якщо якась з отриманих мною банкнот виявиться не дуже гарної якості і я цього не помітив. Планом протягом останніх двох місяців користувався тричі - усі кейси успішні. Не розкриваючи подробиць скажу лише, що це жодним чином не пов'язано зі шкандалем і негідною поведінкою спрямовану на банківських працівників - вважаю, що втрачати власну гідність заради кольору папірців - ніколи не варто. Втім вчити когось культури поведінки також вважаю справою марною - тому в подібних ситуаціях хай хто як хоче так і дроче. Вибачте, але мені байдуже на проблеми тих хто отримує мотлох і нічого не може з цим зробити. В мене такої проблеми завдяки достатньо раціональним як на мій погляд підходам - просто не існує. Чого і вам бажаю.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 16:42
moveton написав: mephala написав:
если есть такое право - то оно должно быть прописано. вы знаете где это прописано?
Должно, наверное. Не знаю и искать лень. Можно у НБУ спросить
Но без этого права теряется смысл "проверять деньги не отходя от кассы".
А почему теряется? Проверить деньги около кассы вы всегда можете. Вернуть их не сможете, но проверить ведь никто не запрещает
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Додано: Суб 26 сер, 2023 17:07
Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.
Вчера спросил у менял, как берут. Синие по 38,6, а 2006г. по 38,35.
На прошлой недели тумба Привата у меня не взяла 500 баксов. Подъехал в ближ. отделение Аккорда, что бы положить на свободные средства. Счётная машина все отбраковала и кассир не взяла. Поехал в др. отделение Аккорда, там где их получал ранее. Машинка всё пропустила и кассир без проблем их приняла. Поэтому даже в банках между своими отделениями бывают разные ситуации.
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