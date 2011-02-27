Додано: Суб 26 сер, 2023 15:16

mephala написав: оно просто скажет что согласно последних веяний все что прошло через машинку является годным. оно просто скажет что согласно последних веяний все что прошло через машинку является годным.

Оно является годным поэтому сама по себе попытка выдать такую купюру не преступление, но, вроде, у клиента права не брать купюру, которая ему не нравится, никто не отбирал. Просто при этом должна выдача должна не произойти. Вот за самоуправство в проведении операции, пока клиент ещё не подтвердил, что с купюрами и суммой согласен, руководство должно кассиру настучать. Или пусть сторнирует, если хочет лишней работы и ожидания клиента (что тоже повод для жалобы).Не буду возражать, что это может быть не чётко прописано в законах, но по жизни до сих пор везде работало так ещё со времён СССР.