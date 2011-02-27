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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:44

  Игорь Алексеевич написав:Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.
Вчера спросил у менял, как берут. Синие по 38,6, а 2006г. по 38,35.
На прошлой недели тумба Привата у меня не взяла 500 баксов. Подъехал в ближ. отделение Аккорда, что бы положить на свободные средства. Счётная машина все отбраковала и кассир не взяла. Поехал в др. отделение Аккорда, там где их получал ранее. Машинка всё пропустила и кассир без проблем их приняла. Поэтому даже в банках между своими отделениями бывают разные ситуации.

У нас в обменке, где можно получить по максимальной цене, 96 год не берут вообще, даже если они в идеальном состоянии. У них машинка всё, что ниже 2006 года выкидывает. Поэтому на карусели важно получить синими, в худшем случае 2006.
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