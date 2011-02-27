|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 18:44
Игорь Алексеевич написав:
Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.
Вчера спросил у менял, как берут. Синие по 38,6, а 2006г. по 38,35.
На прошлой недели тумба Привата у меня не взяла 500 баксов. Подъехал в ближ. отделение Аккорда, что бы положить на свободные средства. Счётная машина все отбраковала и кассир не взяла. Поехал в др. отделение Аккорда, там где их получал ранее. Машинка всё пропустила и кассир без проблем их приняла. Поэтому даже в банках между своими отделениями бывают разные ситуации.
У нас в обменке, где можно получить по максимальной цене, 96 год не берут вообще, даже если они в идеальном состоянии. У них машинка всё, что ниже 2006 года выкидывает. Поэтому на карусели важно получить синими, в худшем случае 2006.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2999
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2023 22:38
Alien У вас устаревшая либо неактуальная информация по работе кассира, он обязан соблюдать инструкции НБУ, а ваши операции по вовзрату убитых купюр основаны либо на личных связях с сотрудниками банков либо бесплатных пополненением ощадных счетов или депозитов. Клиент вправе в течение 15мин отказаться от любых купюр, это прописано в законе, а банк обязан вернуть деньги на счет
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3236
|336962
|
Суб 26 сер, 2023 22:40
Alien
|
|77
|58920
|
|
|5
|26944
|
|