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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 18:44
Игорь Алексеевич написав:
Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.
Вчера спросил у менял, как берут. Синие по 38,6, а 2006г. по 38,35.
На прошлой недели тумба Привата у меня не взяла 500 баксов. Подъехал в ближ. отделение Аккорда, что бы положить на свободные средства. Счётная машина все отбраковала и кассир не взяла. Поехал в др. отделение Аккорда, там где их получал ранее. Машинка всё пропустила и кассир без проблем их приняла. Поэтому даже в банках между своими отделениями бывают разные ситуации.
У нас в обменке, где можно получить по максимальной цене, 96 год не берут вообще, даже если они в идеальном состоянии. У них машинка всё, что ниже 2006 года выкидывает. Поэтому на карусели важно получить синими, в худшем случае 2006.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 22:38
Alien У вас устаревшая либо неактуальная информация по работе кассира, он обязан соблюдать инструкции НБУ, а ваши операции по вовзрату убитых купюр основаны либо на личных связях с сотрудниками банков либо бесплатных пополненением ощадных счетов или депозитов. Клиент вправе в течение 15мин отказаться от любых купюр, это прописано в законе, а банк обязан вернуть деньги на счет
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Додано: Нед 27 сер, 2023 06:49
kuzmich ще раз я не збираюсь з вами обговорювати як та що я роблю щоб не мати мотлоху. Ви написали повну маячню про сторно, я написав що це маячня і у випадку з видатковими операціями касир просто не має ні права зробити сторно, ні технічної можливості це зробити. А зараз ви знову пишете повну нісенітницю - такого закону який би дозволяв клієнту відмовлятись від будь яких отриманих банкнот протягом 15 хвилин після здійснення видаткової операції з рахунку просто не існує. Це виключно ваші "вологі мрії". Більше я ні про що мову не веду. Як діяти у випадку коли вам дають мотлох - порад теж не даю. Це виключно ваша справа і ваша проблема які мені не цікаві в принципі тому обговорювати ці моменти я не збирався і вибачте не буду.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 08:58
mustbe написав: moveton написав:
Может и обманули и нужно с неё ещё и гривневый депо на 10 грн открыть, чтобы активной считалась. Но период неактивности на ней всё таки полгода, поэтому проверять будет затруднительно.
Ничего затруднительного.
Моя депозитка превратилась в тыкву через неделю после открытия
Долго дали попользоваться, однако
Мне уже этой ночью пришло извещение о замене плана - полтора дня депозитка прожила. Ну посмотрим на эту тыкву. На крайняк 10 копеек в месяц кажется не очень страшной потерей.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 10:03
Игорь Алексеевич написав:
Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.
Ніколи не розумів цього крохоборства. Витрачати пів дня на поїздки заради сотні грн для мене нелогічно... Я від початку каруселю в т.ч. через Приват, незважаючи на курс, бо там нормально віддають у зручному відділенні в центрі.
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