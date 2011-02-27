Додано: Нед 27 сер, 2023 06:49

kuzmich ще раз я не збираюсь з вами обговорювати як та що я роблю щоб не мати мотлоху. Ви написали повну маячню про сторно, я написав що це маячня і у випадку з видатковими операціями касир просто не має ні права зробити сторно, ні технічної можливості це зробити. А зараз ви знову пишете повну нісенітницю - такого закону який би дозволяв клієнту відмовлятись від будь яких отриманих банкнот протягом 15 хвилин після здійснення видаткової операції з рахунку просто не існує. Це виключно ваші "вологі мрії". Більше я ні про що мову не веду. Як діяти у випадку коли вам дають мотлох - порад теж не даю. Це виключно ваша справа і ваша проблема які мені не цікаві в принципі тому обговорювати ці моменти я не збирався і вибачте не буду.