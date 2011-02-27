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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:залишити долар та покласти його на депозит.
Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:залишити долар та покласти його на депозит.
Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...

бо там 2%
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:57

kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п
- прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад" :mrgreen:
Alien
 
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