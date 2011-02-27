Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...
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Додано: Нед 27 сер, 2023 11:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:17
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:57
kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п
- прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад"
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